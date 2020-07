Calabria, proteste ad Amantea per l’arrivo dei migranti positivi al Covid (Di domenica 12 luglio 2020) Accese le proteste ad Amantea, dopo l’arrivo dei migranti sbarcati a Roccella Jonica e positivi al Covid-19. Questa mattina i cittadini si sono sdraiati sulla Statale 18, provocando disagi anche ai vacanzieri. Come abbiamo già riportato, nella giornata di ieri è arrivato l’esito dei tamponi effettuati sugli immigrati pakistani soccorsi al largo di Caulonia e … L'articolo Calabria, proteste ad Amantea per l’arrivo dei migranti positivi al Covid proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Calabria - nello sbarco 28 migranti positivi al coronavirus : critiche - proteste e polemiche A seguito dell’ultimo sbarco avvenuto a Roccella Jonica ( Calabria ), sono scoppiate le proteste da parte dei cittadini di Amantea: si contano infatti 28 migranti positivi al coronavirus , e la governatrice Santelli si appella a Conte. Nella ...

A seguito dell’ultimo avvenuto a Roccella Jonica ( ), sono scoppiate le da parte dei cittadini di Amantea: si contano infatti 28 al , e la governatrice Santelli si appella a Conte. Nella ... Coronavirus. Proteste dei commercianti - ancora bar chiusi in Calabria e via libera alla caccia : il primo giorno di Fase 2 nelle Regioni italiane Nel primo giorno di Fase 2, con lo scontro politico tra Regioni e Governo che continua, in Italia la popolazione si inizia ad adeguare alle nuove e meno restrittive norme diffuse dall’esecutivo e dai vari enti locali. Torna lo sport ...

repubblica : Calabria, proteste ad Amantea dopo l'arrivo di 13 dei 28 migranti positivi al coronavirus. Santelli: 'Navi quarante… - iside50 : RT @Libero_official: Il sindaco di Roccella Jonica: 'Un dovere accogliere gli immigrati positivi al #coronavirus'. Si scatenano le proteste… - DanielePG_Z : RT @AlessioPiretti: Calabria, proteste contro l'accoglienza di immigrati positivi al coronavirus: cittadini in rivolta, caos in strada http… - i8img : RT @AlessioPiretti: Calabria, proteste contro l'accoglienza di immigrati positivi al coronavirus: cittadini in rivolta, caos in strada http… - lillydessi : #Calabria, proteste ad #Amantea dopo l'arrivo di 13 dei 28 migranti positivi al #coronavirus. #Santelli: 'Navi quar… -