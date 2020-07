VIDEO | Tifoso del Napoli provoca Gasperini: forte reazione dell'Atalanta, è bufera sui social (Di sabato 11 luglio 2020) Attimi di tensione nella stazione di Treviglio, in provincia di Bergamo, mentre l'Atalanta si apprestava a salire sul treno per Torino. Un Tifoso napoletano, alla discesa della squadra dal pullman, ha provocato il tecnico Gian Piero Gasperini: "Mister, dopo 10 anni, quest'anno vi giocate la partita o gliela regalate come al solito? Forza Napoli!". Anno 2020 DC. Questo è un allenatore con il suo gentile staff. Passo e chiudo. #Gasperini pic.twitter.com/puJpLG3nw8 — Dr White (@psicocrimifore)... Leggi su 90min

Mirco Moioli - dirigente dell'Atalanta risponde "terrone del c…" al tifoso del Napoli (video) Cosa si vuol dire all'Atalanta quest'anno? niente, bisogna farle solo i migliori complimenti in questa stagione fantastica, da totale protagonista in serie A e soprattutto in Champions League, in cui gli uomini di Gasperini, sono ...

