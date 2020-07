Via i lupi da piazza Municipio per una nuova meta (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I 100 lupi dell’artista Ruowang arrivati direttamente dalla Cina il 14 novembre e che hanno invaso piazza Municipio, sono pronti a lasciare la città partenopea. Simbolo di una natura che si contrappone e ribella alla forza bruta e distruttrice dell’uomo riappropriandosi dei suoi spazi, l’istallazione dell’artista cinese è stata quasi visionaria, anticipando le immagini di animali visti tra le strade di città svuotate a causa del lockdown imposto dal Covid-19. I lupi, che dovevano restare a Napoli fino al 31 maggio, hanno prolungato il loro soggiorno a causa della pandemia che ha ostacolato il loro trasferimento a Firenze dove sono attesi a piazza Pitti e a piazza Santissima ... Leggi su anteprima24

CinqueRighe : SPORT - U.S. Avellino: Lupi fuori dai play-off Ora che campagna? Definire Recompra? - - RoccoCirino2 : @_13aCuori è,...siamo pochi Lupi pure in via di estinzione....approfittatene...... - ambroDeusdedit : Caffè Spirituale 10. 07. 2020 Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti… - alicee_lupi : RT @ShooterHatesYou: Le critiche al Decreto Semplificazioni, spiegate semplicemente - wam_the : Capuano: sono arrivato odiato, vado via amato. Ho pianto. Vi amo, forza lupi -

Ultime Notizie dalla rete : Via lupi Via i lupi da piazza Municipio per una nuova meta anteprima24.it The Last of Us: Parte 2

Il seguente articolo contiene spoiler sulla trama del primo The Last of Us e di The Last of Us: Parte 2. Tornate a leggerlo quando avrete finito entrambi i giochi! Poche storie mi hanno lasciato stord ...

Livorno piange lo storico meccanico Romano Malventi: «Un padre esemplare»

Per 40 anni ha gestito l'officina di corso Amedeo, lui abitava al piano di sopra. La figlia Patrizia: «Amava i cani e dava loro sempre il nome “Lord”» LIVORNO. Ai suoi cani ha dato sempre lo stesso no ...

Il seguente articolo contiene spoiler sulla trama del primo The Last of Us e di The Last of Us: Parte 2. Tornate a leggerlo quando avrete finito entrambi i giochi! Poche storie mi hanno lasciato stord ...Per 40 anni ha gestito l'officina di corso Amedeo, lui abitava al piano di sopra. La figlia Patrizia: «Amava i cani e dava loro sempre il nome “Lord”» LIVORNO. Ai suoi cani ha dato sempre lo stesso no ...