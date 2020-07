“Sembri Gemma Galgani…”: Tina Cipollari irriconoscibile, nuovo taglio di capelli [FOTO] (Di sabato 11 luglio 2020) Tina Cipollari in vacanza a Firenze Senza ombra di dubbio Tina Cipollari tornerà a settembre a Uomini e Donne con il ruolo di opinionista al fianco del collega Gianni Sperti. Al momento però, la vamp frusinate si sta godendo le ferie estive insieme ai suoi tre figli nati dal suo precedente matrimonio con Kikò Nalli. Di recente la donna è stata FOTOgrafata nel capoluogo toscano, città nella quale vive Vincenzo Ferrara, il suo compagno. Quindi le voci di una possibile crisi sono sono false, i due continuano a vedersi. Per l’occasione la donna ha sfoggiato un nuovo look, ovvero un taglio di capelli differenti che a gran parte di coloro che la seguono su Instagram non è piaciuto del tutto. Anzi, alcuni di loro ... Leggi su kontrokultura

