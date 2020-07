Juventus Atalanta probabili formazioni, ballottaggio Cuadrado-Danilo (Di sabato 11 luglio 2020) Juventus Atalanta probabili formazioni – Torna in campo la Juventus. Dopo lo scivolone di San Siro, la Juventus di Sarri dovrà tornare alla vittoria per archiviare la lotta scudetto, scavando un solco tra i bianconeri e le inseguitrici. Questa sera alle 21.45 andrà in scena Juventus-Atalanta, con i nerazzurri col migliore attacco della Serie A. Squadra tosta, che qualora battesse i bianconeri si porterebbe a -6 dal primo posto. Sarri dovrà stare attento, senza sottovalutare la Dea. Ritroverà in campo De Ligt e Dybala. Juventus Atalanta probabili formazioni, ecco chi gioca Dopo la delusione di San Siro, Sarri ritrova De Ligt in difesa e Dybala in ... Leggi su juvedipendenza

