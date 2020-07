Juventus-Atalanta, Cuadrado ammonito: era diffidato, salta il Sassuolo (Di sabato 11 luglio 2020) La Juventus perde Cuadrado. Il centrocampista colombiano è stato ammonito nel corso di Juventus-Atalanta da Giacomelli, dopo aver atterrato Zapata all’altezza della fascia sinistra, ed essendo diffidato sarà costretto a saltare la prossima partita dei bianconeri contro il Sassuolo al Mapei Stadium in occasione della trentatreesima giornata di Serie A. Leggi su sportface

