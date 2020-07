Serie A, arbitri anticipi 32a giornata: il big match Juventus-Atalanta a Giacomelli (Di venerdì 10 luglio 2020) Il direttore di gara del big match Juventus-Atalanta, valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020 e in programma sabato 11 luglio alle ore 21:45, sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Lazio-Sassuolo delle ore 17:15 sarà invece diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi e, infine, per la sfida delle 19:30 tra Brescia e Roma è stato designato Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA, arbitri anticipi 32a giornata: il big match #JuventusAtalanta a #Giacomelli - romaforever_it : Designazioni Arbitrali 32ª Giornata di Serie A - ilbanale : @InfoSughi A) che vordì comm to action B) pe vince cose serie stamo lontani na cifra C) pe vince cose meno serie te… - argentera64 : @glmdj io mi chiedo come fa uno come Fabbri a essere in serie A,e non solo lui.. arbitri ds poco.. uno schifo di Nicchi - spaziocalcio : #SerieB, designati gli arbitri per la trentatreesima giornata, che si gioca domani -