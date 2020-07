La lettera di Berlusconi al Fatto (Di venerdì 10 luglio 2020) Silvio Berlusconi oggi scrive una lettera al Fatto Quotidiano La ricostruzione pubblicata oggi dal quotidiano Il Fatto, relativa ad un nesso causale fra le scelte politiche di Forza Italia e un possibile interessamento del gruppo Mediaset alla partecipazione ad una costituenda società a controllo pubblico per gestire la rete per Internet a banda larga, è destituita di qualsiasi fondamento. Al riguardo, si precisa quanto segue: 1) DAL 1994, con l’abban dono di tutte le cariche sociali, il Presidente Berlusconi non si occupa in alcun modo delle scelte strategiche né di quelle operative delle aziende da lui fondate. Tantomeno quindi ha mai Fatto dipendere o in qualsiasi modo collegato le proprie scelte ... Leggi su nextquotidiano

