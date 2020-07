Juric: «Senza il COVID saremmo andati in Europa» – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro l’Inter: le parole del tecnico gialloblù Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Hellas Verona contro l’Inter. Queste le parole del tecnico degli scaligeri. «Se il primo tempo finiva 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire. A me il punto va benissimo, sono stracontento. Prima del COVID, dopo la partita contro la Juve, secondo me in Europa ci potevamo andare, invece oggi dobbiamo vivere la giornata». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

