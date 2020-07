Inzaghi: “Milinkovic Savic a rischio. Qualche svista arbitrale ci ha condizionato” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. “La squadra deve giocare le partite come faceva prima. Non siamo sereni. Abbiamo parlato tanto, abbiamo delle difficoltà oggettive e Qualche svista arbitrale ci ha condizionato nelle ultime gare. Domani sarà molto impegnativa.” “Purtroppo non ho potuto ruotare i giocatori e aiutare la squadra nei momenti difficili. Ci sono state cinque-sei defezioni che ci hanno condizionato. Dobbiamo far tornare gli episodi a nostro favore, nonostante tutto. Certo, ultimamente non siamo fortunati coi rigori, ne sono arrivati 3 contro.” “Valuteremo nella seduta di oggi. Dopo Lecce, ho detto che probabilmente in altre situazioni Leiva e Cataldi non ... Leggi su alfredopedulla

