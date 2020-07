Coronavirus, nuovo record di casi negli Usa (Di venerdì 10 luglio 2020) Washington, 10 lug. (Adnkronos) – nuovo brutto record per gli Stati Uniti, primo Paese al mondo per numero di contagi a causa della pandemia di Coronavirus. In 24 ore si sono registrati più di 65.500 nuovi casi, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. In totale negli Usa i contagi sono più di 3,11 milioni (su oltre 12 milioni a livello globale) con 133.290 decessi.L'articolo Coronavirus, nuovo record di casi negli Usa Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #9luglio ?? 1 nuovo caso ?? 3071 tamponi eseguiti oggi ?? 13 ricoveri (-1 da ieri) ?? 2… - fanpage : Nuovo focolaio da Coronavirus alla Comunità Shalom: 15 ragazzi positivi al Covid - Corriere : Coronavirus: nuovo record casi Usa, oltre 65.000 in 24 ore - Open_gol : I contagi in Brasile salgono a oltre 1 milione e 750mila. Oltre agli Usa, nuovo picco anche nel Messico. Il numero… - Sabatin42249197 : RT @Corriere: Coronavirus: nuovo record casi Usa, oltre 65.000 in 24 ore -