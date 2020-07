Spray opacizzanti per il viso, la nuova ossessione dell’estate 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Rinfrescano il viso e lo mantengono mat tutto il giorno: le acque spray opacizzanti sono il binomio perfetto tra l’acqua termale e un trattamento per pelli grasse. Ma soprattutto piacciono perché il risultato che lasciano sulla pelle è istantaneo: «Rispetto ai normali trattamenti è altamente versatile», spiega Jessica Beretti, Training Specialist L’Oréal Cosmetique Active «È un prodotto must have da tenere in borsetta, in grado di conferire una sensazione di freschezza immediata, fissare il make-up e togliere il fastidioso effetto lucido dal viso. Tutto questo senza l’uso delle mani ma con la semplice vaporizzazione del prodotto». Leggi su vanityfair

