Sono emersi nuovi dettagli sugli ultimi drammatici minuti di vita di George Floyd (Di giovedì 9 luglio 2020) Secondo dei nuovi documenti, mentre George Floyd diceva alla polizia che non riusciva a respirare, l’ex agente della polizia di Minneapolis Derek Chauvin l’ha invitato a «smettere di parlare e gridare visto che richiede molto ossigeno». I dettagli macabri degli ultimi istanti della vita dell’afroamericano ucciso lo scorso maggio, Sono emersi dai filmati delle videocamere indossate degli ex agenti Thomas Lane e J. Alexander Kueng. «Per favore. Oh, Oh. Non riesco a respirare. Non riesco a respirare. Ah! Mi uccideranno. Mi uccideranno. Non riesco a respirare. Non riesco a respirare», diceva George Floyd in risposta a Chauvin secondo la trascrizione ... Leggi su giornalettismo

BlogEcology : RT @SharingMob: ?? 'In Italia i servizi di mobilità condivisa sono in deciso recupero dopo il lockdown. Ripresa maggiore a Palermo e Milano.… - SandraM0027 : @apollore62 Non è così. Qui il vero motivo non sono le idee di destra di Montanelli. Ma il razzismo e sessismo che… - SpazioWrestling : L'ex WWE era stato accusato di abuso sessuale il 4 maggio e ora sono emersi nuovi dettagli su questa orribile vicen… - StormTheNB : RT @NEG_Zone: Sono ben tre gli episodi di violenza emersi alla cronaca nelle ultime 24 ore: due in Sicilia e una in Abruzzo. #RestiamoLiber… - LennyFarmer_ : RT @NEG_Zone: Sono ben tre gli episodi di violenza emersi alla cronaca nelle ultime 24 ore: due in Sicilia e una in Abruzzo. #RestiamoLiber… -

Sono emersi nuovi dettagli sugli ultimi drammatici minuti di vita di George Floyd

I dettagli macabri degli ultimi istanti della vita dell’afroamericano ucciso lo scorso maggio, sono emersi dai filmati delle videocamere indossate degli ex agenti Thomas Lane e J. Alexander Kueng.

Giovani e anziani non vogliono SwissCovid: "È inutile"

I dati emergono da un sondaggio effettuato da Comparis su un campione di 1’000 persone. In particolare a non volere l’applicazione e a trovarla inutile sono i giovani sotto i 30 anni (il 53% di essi) ...

