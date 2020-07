Sarri vuole salvare Jorginho dal Chelsea: offre Ramsey per lo scambio (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Daily Mail ha lanciato l’allarme: Jorginho è in prigione al Chelsea. Lampard vede il leader del Sarri-ball solo come un campione di passaggi laterali e lo usa sempre meno. Gli preferisce persino un ragazzino di 19 anni. E allora ecco che il suo mentore, Sarri appunto, parte in soccorso. Secondo Tuttosport e il Daily Mail la Juventus ha offerto al Chelsea Aaron Ramsey e/o Adrien Rabiot per imbastire uno scambio che riporterebbe il regista italo-brasiliano in Italia. Sarebbe la terza volta che Sarri allenerebbe Jorginho, dopo il Napoli e il Chelsea. L'articolo Sarri vuole salvare Jorginho dal Chelsea: ... Leggi su ilnapolista

