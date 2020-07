«In questi giorni gli operatori telefonici a partire da Vodafone»: il complotto delle offerte sul 5G (Di giovedì 9 luglio 2020) Sta girando in questi giorni su Facebook e Whatsapp una catena di messaggi che invita a boicottare le “offerte strane” degli operatori telefonici “a partire da Vodafone” sul 5G. Il messaggio parte subito alla grande puntando il dito su Vittorio Colao che in realtà non lavora più a Vodafone dal 2018 e poi parla di un presunto “nuovo contratto” che “prevederà il dimezzamento dei costi a patto che accettiate di passare dalla vostra attuale 4G alla 5G”. «In questi giorni gli operatori telefonici a partire da Vodafone»: il complotto delle ... Leggi su nextquotidiano

NicolaPorro : Ci tengo a segnalare 1??0?? piccole-grandi follie di questi giorni, che da sole danno il senso della totale confusi… - serracchiani : 25 anni fa, in queste ore, in questi giorni, avveniva l'orribile massacro di #Srebrenica. Vennero uccise più di 80… - carlaruocco1 : L’ospedale #BambinoGesù di Roma si conferma eccellenza internazionale in pediatria. È notizia di questi giorni la… - LorenzoBoto : RT @lbianchetti: Per fortuna gli amici di @IsmoSrl possono contare su autori più seri e preparati di me, come Giovanna. Avrei voluto anche… - Emilydefilippis : RT @TorinodaScoprir: In questi giorni brilla in cielo la cometa Neowise! E questa mattina danzava all'alba sopra Superga (Ale Ziggio) http… -

Ultime Notizie dalla rete : questi giorni «In questi giorni gli operatori telefonici a partire da Vodafone»: il complotto delle offerte sul 5G next Ribéry non lascia Firenze: "Viola per sempre"

Con queste parole accompagnate da un cuore con i colori della società Franck Ribéry sgombra i dubbi sulla sua permanenza a Firenze esternati con lo sfogo via socil (seguito da quello della consorte ...

Billie Eilish ossessionata da Justin Bieber: “Ho pianto ogni giorno”

“Ricordo che mentre portavo Billie alla scuola di danza, questa canzone suonava alla radio e lei piangeva. Poi tornavamo a casa e lei piangeva ancora”, ha ricordato Maggie. “E ora che ho 18 anni”, ha ...

Con queste parole accompagnate da un cuore con i colori della società Franck Ribéry sgombra i dubbi sulla sua permanenza a Firenze esternati con lo sfogo via socil (seguito da quello della consorte ...“Ricordo che mentre portavo Billie alla scuola di danza, questa canzone suonava alla radio e lei piangeva. Poi tornavamo a casa e lei piangeva ancora”, ha ricordato Maggie. “E ora che ho 18 anni”, ha ...