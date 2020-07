“Fatto”, solidarietà della Boschi alla Meloni: «La critica non può diventare istigazione all’odio» (Di giovedì 9 luglio 2020) Maria Elena Boschi solidale con Giorgia Meloni. Così, sul feroce attacco scagliato dal Fatto Quotidiano contro l’avversaria politica, l’esponente di Italia Viva dichiara: «Inaccettabile! La critica politica non deve diventare istigazione all’odio». Dunque, rigorosamente bipartisan il coro di solidarietà che si eleva anche dalle aule istituzionali in appoggio a Giorgia Meloni. Sono moltissime le attestazioni di stima e di sostegno che sta ricevendo in queste ore la leader di FdI, vittima di un feroce attacco sferrato dalle colonne del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Tra gli altri, dunque, un sostegno chiaro e netto arriva anche da Maria Elena Boschi. La quale, sul caso, poco fa, ha dichiarato: «Piena ... Leggi su secoloditalia

