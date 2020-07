La lettera del governo al sindaco di Genova che indica di consegnare il Ponte ai Benetton il 1° agosto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il tempo stringe, come si suol dire, e se non arriva la revoca del governo a breve – considerato che manca meno di un mese alla data – il 1° agosto il sindaco di Genova dovrà consegnare il Ponte di Genova in mano a Benetton. Il sindaco Bucci, stando a quanto scrive Milano Finanza, avrebbe ricevuto una lettera con indicazioni precise, ovvero quelle di consegnare il Ponte di Genova all’attuale concessionario: Benetton. LEGGI ANCHE >>> Buffagni (M5S) attacca le Sardine per il palco: «Pagato dai Benetton?». Ma è costato 2800 euro Se non arriva la revoca del governo il Ponte di Genova andrà a Benetton Autostrade per l’Italia è stata estromessa da un’apposita legge dalla ricostruzione dell’ex Ponte Morandi, crollato ad agosto 2018, eppure – per come sono le cose adesso – dovrebbe essere ... Leggi su giornalettismo

Confindustria : Durante troppi decenni di violenza e terrorismo abbiamo imparato che il silenzio alle minacce crea esattamente quel… - AndreaMarcucci : Condivido alla lettera ciò che ha detto @sbonaccini a @LaStampa. Il governo deve andare veloce perché ora c’è da co… - vaticannews_it : #2luglio #PapaFrancesco scrive a #BenedettoXVI esprimendo la sua vicinanza spirituale per la scomparsa del fratell… - donMimmo : RT @vatican_it: Quella lettera inedita di padre Turoldo: “Chi mai ha detto che la fabbrica sia di proprietà del padrone?” - ldibartolomei : Sul fronte est invece è da poco saltata fuori una lettera scritta da 'un bimbetto di Firenze, amante della pace e d… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera del Caso Pesci. La lettera del “presunto stupratore”: “Perchè non mi concedete il diritto di essere ascoltato?” articolo21 Un video per il teatro di Mondavio

Una lettera scritta durante la quarantena, fatta a pezzi, e spedita al pubblico del teatro Apollo di Mondavio. Ventisei parti. Per ventisei persone, ventisei spettatori. Ognuno si è ritrovato a fare ...

Regionali, verso una nuova avventura (di Michy dè Finis)

Ricordo che il mio conterraneo Benedetto Croce lo aveva scritto a chiare lettere sin dal 20 marzo 1913 ... Una prima cosa utile sarebbe quella di rinnovare gli uomini e le donne del Palazzo. Sarebbe ...

Una lettera scritta durante la quarantena, fatta a pezzi, e spedita al pubblico del teatro Apollo di Mondavio. Ventisei parti. Per ventisei persone, ventisei spettatori. Ognuno si è ritrovato a fare ...Ricordo che il mio conterraneo Benedetto Croce lo aveva scritto a chiare lettere sin dal 20 marzo 1913 ... Una prima cosa utile sarebbe quella di rinnovare gli uomini e le donne del Palazzo. Sarebbe ...