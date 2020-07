Italia, il nuovo calendario: si riparte dalla Bosnia a Firenze (Di mercoledì 8 luglio 2020) Firenze, Amsterdam, Parma, Danzica e Milano ospiteranno le prossime gare della Nazionale che torna in campo tra settembre e novembre, a quasi un anno di distanza dall’ultima uscita (9-1 all’Armenia lo scorso 18 novembre a Palermo), per un vero e proprio tour de force: 8 gare in due mesi, tra il 4 settembre e il … L'articolo Italia, il nuovo calendario: si riparte dalla Bosnia a Firenze è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

MSF_ITALIA : Eccola di nuovo in azione la politica disumana dell'Europa: al cargo #Talia che ha salvato 52 persone viene negato… - vogue_italia : Pieno di riff contagiosi, come il beffardo “Look at me, look at you'. Avete sentito il nuovo singolo delle Blackpin… - rtl1025 : ?? 'Anche il #vaccino contro il #Covid a cui sta lavorando Johnson & Johnson sarà completato nel nostro Paese. Sono… - thehappyplayer : E anche i lettori del corriere del Ticino passano dalle grasse risate alla compassione. Urge una Gonzopoli: dovrebb… - IoSonoIlNoce : RT @sole24ore: Sarà #Autostrade per l’Italia il concessionario del nuovo ponte di #Genova -