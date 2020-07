Disdetta del telefono: gravi conseguenze per chi non paga la penale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quanto può costare la Disdetta del telefono? Tanto se si decide incautamente di non fare fronte ai costi di disattivazione. Ci sono dei contratti con durata di 24 mesi, che l'utente può anche procedere a disattivare prima della naturale scadenza dietro l'esborso di una somma di denaro. Se tale cifra non viene regolarmente versate si andrà incontro a conseguenze anche gravi. Stando a quanto evidenziato dall'avvocato Angelo Greco, l'art. 1 comma 3 della Legge Bersani proibisce le penali sia per quanto riguarda gli operatori telefonici le pay TV: tutto quanto dovrebbe fare l'utente è avere cura di portare all'attenzione del provider l'intenzione di cambiare operatore con un preavviso di 30 giorni, per poi potersi 'accasare' dove meglio crede. In realtà, però, l'utente è comunque tenuto a pagare il costo di disattivazione, che risulta ... Leggi su optimagazine

Gara pazza, travolgente, bellissima, combattuta e piena di sorprese. Come accadeva un tempo, negli anni Settanta, Ottanta, Novanta, quando l'affidabilità era il punto debole di tante monoposto di F1 e ...

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata di mercoledì 8 luglio 2020. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5. Indice Ayli ...

