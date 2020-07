Coronavirus, India annuncia lancio del vaccino entro il 15 agosto (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Insieme ai contagi in India accelera anche la ricerca. Nel Paese, dove è stata superata la soglia dei 20mila morti, l‘Indian Council of Medical Research (Icmr), il più importante organo di ricerca medica Indiano, ha annunciato il lancio di un vaccino entro il 15 agosto, in collaborazione con la società con sede a Hyderabad Bharat Biotech International Limited (Bbil). “Il lancio del vaccino anti-Covid è previsto entro il 15 agosto 2020, dopo il completamento di tutti gli studi clinici. Bbil sta lavorando rapidamente per raggiungere l’obiettivo. Tuttavia il risultato finale dipenderà dalla cooperazione di tutti i siti di sperimentazione clinica coinvolti in questo progetto”, afferma il direttore generale dell’Icmr Balram Bhargava in una lettera indirizzata agli istituti coinvolti. L’Icmr ha ... Leggi su quifinanza

