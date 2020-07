Separate due gemelline siamesi unite per la nuca, è la prima volta (Di martedì 7 luglio 2020) AGI - Erano craniopaghe totali le due gemelline siamesi giunte a Roma dal Centrafrica. unite per la nuca, con in comune la scatola cranica e gran parte del sistema venoso. Grazie a un intervento chirurgico straordinario, eseguito all'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù', sono state Separate con successo. L'intervento, spiegano dal nosocomio romano, è stato preparato in oltre un anno di studio e in più fasi chirurgiche. Le gemelle erano affette da una tra le più rare e complesse forme di fusione cranica e cerebrale: avevano in comune le ossa dell'area posteriore del cranio e il sistema venoso. Ora stanno bene. Secondo i medici del 'Bambino Gesù', "è il primo caso in Italia - e probabilmente l'unico al mondo (in letteratura non sono descritte operazioni simili) - di intervento riuscito su una coppia di ‘craniopagi totali posteriori'. Un anno ... Leggi su agi

davide_del : RT @Adnkronos: Separate a #Roma due #gemellesiamesi unite per la testa, prima mondiale - sulsitodisimone : Separate due gemelline siamesi unite per la nuca, è la prima volta - mariodalnegro : RT @Adnkronos: Separate a #Roma due #gemellesiamesi unite per la testa, prima mondiale - Fiorellissimo : RT @Adnkronos: Separate a #Roma due #gemellesiamesi unite per la testa, prima mondiale - Adnkronos : Separate a #Roma due #gemellesiamesi unite per la testa, prima mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Separate due Separate due gemelline siamesi unite per la nuca, è la prima volta AGI - Agenzia Italia Unite per la testa: separate due gemelle siamesi al Bambino Gesù di Roma

Separate con successo all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù due gemelline siamesi centrafricane unite per la testa. È il primo caso in Italia - e probabilmente l’unico al mondo (in letteratura non sono ...

gemelle-siamesi

Separate due gemelline siamesi unite per la nuca, è la prima volta in Italia ...

Separate con successo all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù due gemelline siamesi centrafricane unite per la testa. È il primo caso in Italia - e probabilmente l’unico al mondo (in letteratura non sono ...Separate due gemelline siamesi unite per la nuca, è la prima volta in Italia ...