Peste bubbonica in Cina, Oms monitora i casi: Russia intanto vieta caccia alle marmotte (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo il Coronavirus dal passato torna l’incubo della Peste bubbonica. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato di stare monitorando un caso in Cina dopo essere stata informata dalle autorità di Pechino. Secondo quanto riportato dall’Ansa un pastore nella regione della Mongolia interna settentrionale è risultato, infatti, infetto nel week end. La scorsa settimana altri due casi sono stati confermati nella provincia di Khovd. Si tratta di due persone che avevano mangiato carne di marmotta, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa cinese Xinhua. leggi anche l’articolo —> Varese, primario sospeso per insulti omofobi contro un paziente Peste bubbonica in Cina, Oms monitora i casi: Russia intanto vieta caccia alle marmotte La Russia ferma la caccia alle marmotte per evitare la diffusione della Peste. ... Leggi su urbanpost

Corriere : Mongolia, torna la peste. L’allerta: «Non mangiate le marmotte» - Corriere : Mongolia, torna la peste. L’allerta: «Non mangiate le marmotte» - SkyTG24 : Peste bubbonica in Mongolia, la Russia vieta la caccia alle marmotte - Luciana12827144 : RT @ImolaOggi: ??Pandemie in saldi - Peste bubbonica in Cina, Oms: ‘Casi ben gestiti, allarme non alto’ Tutto sotto controllo. https://t.co… - giannelio : Peste bubbonica in Cina, Oms: ‘Casi ben gestiti...... @ELIMINARELACINANOO -