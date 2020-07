Nek orgoglioso per la laurea di Martina, la figlia che ha cresciuto come fosse sua (Foto) (Di martedì 7 luglio 2020) Martina non è la figlia naturale di Nek ma è come se lo fosse, l’ha cresciuta come un padre da quando aveva un anno; è la figlia di sua moglie Patrizia, è la sorella della piccola Beatrice che oggi ha 9 anni (Foto). Oggi la bellissima Martina si è laureata, rendendo Nek e Patrizia per l’ennesima volta orgogliosi. E’ difficile che il cantante posti Foto della sua vita privata ma questa era un’occasione da festeggiare con tutti, per celebrare un giorno importante. Martina è nata da una precedente storia d’amore di Patrizia Vacondio, Nek l’ha cresciuta come fosse sua figlia, con amore immenso del tutto ricambiato dalla ragazza che ha voluto aggiungere al cognome del padre anche quello di Nek. Tutto in completo accordo, infatti i due papà di Martina hanno un ottimo rapporto. Non trattiene la gioia ... Leggi su ultimenotizieflash

