Coronavirus, il Piemonte lancia il nuovo piano turistico per la ripartenza (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglio La Regione Piemonte, una delle aree più colpite dall’epidemia da Coronavirus, ha lanciato un piano per far ripartire il territorio nei mesi più turistici dell’anno. Da oggi, 7 luglio, parte anche la vendita dei voucher vacanza, che permetteranno ai turisti di trascorrere 3 notti in strutture ricettive (hotel, B&B, campeggio, alloggio, agriturismo) pagandone solamente una. Una strategia che va a unirsi all’ulteriore bonus che propone uno sconto del 50% su varie esperienze e servizi turistici collegati ad un soggiorno in Piemonte. «Il turismo rappresenta uno dei pilastri dell’economia del nostro territorio. Tutte le misure del piano Riparti Turismo sono state costruite insieme agli operatori del settore per dare una risposta efficace e concreta all’intera filiera», ha dichiarato ... Leggi su open.online

