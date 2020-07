**Coronavirus: Biden, ‘Usa torneranno in Oms nel primo giorno da presidente’** (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Gli americani sono più sicuri quando l’America è impegnata nel rafforzamento della salute a livello globale. Nel mio primo giorno da presidente, gli Stati Uniti si uniranno di nuovo all’Oms e ripristineremo la nostra leadership a livello mondiale”. Così Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca commentando la decisione dell’amministrazione Trump di far uscire gli Usa dall’Oms.L'articolo **Coronavirus: Biden, ‘Usa torneranno in Oms nel primo giorno da presidente’** sembra essere il primo su Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

LaPresse_news : Coronavirus, Biden: Usa di nuovo in Oms in primo giorno da presidente - zazoomblog : Coronavirus: Biden Usa torneranno in Oms nel primo giorno da presidente - #Coronavirus: #Biden #torneranno - TV7Benevento : **Coronavirus: Biden, 'Usa torneranno in Oms nel primo giorno da presidente'**... - ElezioniUsa : #COVID19: la campagna di @JoeBiden presenta un piano a tre step per rafforzare la capacità americana di far fronte… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Biden **Coronavirus: Biden, 'Usa torneranno in Oms nel primo giorno da presidente'** LiberoQuotidiano.it Trump ritira gli Usa dall'Oms. Biden: "Rientreremo nel mio primo giorno di presidenza"

Con la notifica formale al Congresso, e al Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente Usa Donald Trump ha ufficialmente ritirato gli Usa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ac ...

Trump avvisa l’Onu: «Usa via dall’Oms nel 2021». Ma Biden rilancia: «Se vinco io resteremo»

WASHINGTON – Ha tenuto fede alla minaccia, Donald Trump. Ora è ufficiale: gli Stati Uniti si ritirano dall’Organizzazione mondiale della sanità. La lettera di notifica è stata inviata dall’amministraz ...

Con la notifica formale al Congresso, e al Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente Usa Donald Trump ha ufficialmente ritirato gli Usa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ac ...WASHINGTON – Ha tenuto fede alla minaccia, Donald Trump. Ora è ufficiale: gli Stati Uniti si ritirano dall’Organizzazione mondiale della sanità. La lettera di notifica è stata inviata dall’amministraz ...