Brasile, il presidente Jair Bolsonaro è positivo al Coronavirus. Ieri la febbre a 38 poi il tampone e compresse di idrossiclorochina (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglioIl presidente del Brasile Jair Bolsonaro è positivo al Coronavirus. L’annuncio è stato fatto dalla Cnn brasiliana. Il capo di Stato aveva dichiarato Ieri di avere 38 di febbre e dolori muscolari, precisando poi alla Cnn «che la temperatura era scesa» e che stava assumendo compresse di idrossiclorochina. Bolsonaro si era sottoposto nuovamente al tampone pochi giorni fa dopo che all’inizio della pandemia era risultato negativo. Nel frattempo ha cancellato tutti gli impegni di lavoro previsti per questa settimana. Il presidente aveva inizialmente descritto la malattia come un «piccolo raffreddore». La scorsa settimana, in occasione del 4 luglio, aveva partecipato a un barbecue all’ambasciata americana senza indossare la mascherina. In aggiornamento Leggi anche: Coronavirus. Il ... Leggi su open.online

