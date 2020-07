Autostrade, Anac: “Resistenza agli obblighi di trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi non ha fornito una piena collaborazione” (Di martedì 7 luglio 2020) Autostrade per l’Italia è stata “particolarmente resistente nel fare trasparenza” e non ha fornito “collaborazione piena” all’Autorità nazionale anticorruzione Dopo il crollo del ponte Morandi. Il presidente dell’Anac Francesco Merloni, di fronte alla Commissione Lavori Pubblici del Senato boccia il comportamento della concessionaria nei confronti dell’Autorità che presiede e ricorda come la manutenzione del viadotto di Genova, crollato il 14 agosto 2018, era “intorno al 27%” rispetto ai piani finanziari predisposti dall’azienda. Più in generale, il successore di Raffaele Cantone parla di “criticità” nel mondo delle concessioni autostradali, definite un “oligopolio”, tra proroghe e scarsi controlli delle amministrazioni. “C’è da segnalare ... Leggi su ilfattoquotidiano

MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, Anac: “Resistenza agli obblighi di trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi non ha fornito una piena… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, Anac: “Resistenza agli obblighi di trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi non ha fornito una piena… - fattoquotidiano : Autostrade, Anac: “Resistenza agli obblighi di trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi non ha fornito una pie… - edavid57edavid : RT @repubblica: Ponte Genova, l'Anac su Autostrade: 'Manutenzione insufficiente e scarsa collaborazione' [aggiornamento delle 15:19] https:… - HannNin : RT @repubblica: Ponte Genova, l'Anac su Autostrade: 'Manutenzione insufficiente e scarsa collaborazione' [aggiornamento delle 15:19] https:… -