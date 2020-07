Terrore in mare: quattro ragazzi salvi per miracolo (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Domenica all’insegna del Terrore. quattro ragazzi a bordo di un’imbarcazione nel porto di Torre Annunziata si sono scontrati contro gli scogli a causa delle proibitive condizioni metereologiche, del forte vento e delle correnti della zona. La scena della barca che affondava, degna di un film, è stata notata dai bagnanti che prontamente hanno chiesto l’intervento della Guardia Costiera. Intanto i due ragazzi e le due ragazze presenti sull’imbarcazione in balia delle onde si sono aggrappati agli scogli. Sul posto è intervenuto il battello veloce A56 Hurricane già in mare per pattugliamento marittimo e, al porto, è stata fatta arrivare un’ambulanza con il personale pronto ad assistere i naufraghi una volta riportati sulla terra ferma. L'articolo Terrore in mare: quattro ... Leggi su anteprima24

Un gruppo di pescatori sportivi di Mola ha vissuto attimi di terrore per un incontro ravvicinato con un grosso squalo. Lo squalo lungo più di tre metri, si è avvicinato al gommone dove c’erano i tre p ...

JESOLO - Si è tuffato in mare a Jesolo, pensando di toccare: 30enne di Oderzo rischia l'annegamento. Il fatto è avvenuto verso le 18.15 di sabato 4 luglio 2020, all’altezza della torretta 3, verso pia ...

