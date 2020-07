Presso la Rinascente Roma apre il Centro di Trucco Permanente (Di lunedì 6 luglio 2020) Per i Romani l’appuntamento con la bellezza è di fondamentale importanza. In una città internazionale come Roma, infatti, sia donne sia uomini, mettono tra le priorità prendersi cura di se stessi. Una delle tendenze Romane più diffuse è quella del Trucco semiPermanente che permette di essere sempre al top senza dovere dedicare ore ed ore a truccarsi. Gli amanti del make up duraturo hanno ora un nuovo punto di riferimento. apre il Centro di Trucco Permanente Presso Rinascente Roma con uno staff di numeri uno del settore tra cui la Campionessa del Mondo di Trucco Permanente Valentina Tecchio (in foto). Trucco Permanente Roma infatti propone solo i migliori Professionisti Italiani. Ma cos’è il Trucco Permanente? Sul portale TruccopermenenteRoma.com si legge: “è un trattamento utilizzato per apportare migliorie dal punto ... Leggi su laprimapagina

