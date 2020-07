Jolanda De Rienzo, lato B da urlo: “Il buongiorno si vede dal mattino” (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Jolanda De Rienzo fa impazzire i fan di Twitter con una nuova pubblicazione hot. La nota giornalista ha dato il buongiorno ai propri seguaci con il lato B in vista, seguito dalla FOTO di una brioche. Nei commenti i fan sembrano apprezzare le curve della De Rienzo, che in qualche modo ha lasciato scorgere il paesaggio in cui si trova. “Il buongiorno si vede dal mattino”, di seguito il post. • 𝐈𝐥 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐬𝐢 𝐯𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐨 🥐 • #buongiorno 🌊 #buonlunedi ☀️ #jolandona 💯% 💋 pic.twitter.com/IcDLNGoQV4 — Jolanda De Rienzo (@Jolandafiore) July 6, 2020 Leggi su sportface

Post a tinte bollenti l’ultimo pubblicato da Giulia De Lellis, che si gode i primi giorni d’estate a bordo della propria imbarcazione, mentre gusta un gelato in “tenuta estiva”, ossia occhiali da sole ...

