Giornalisti aggrediti a Roma, Castellino (Forza Nuova) e Nardulli (Avanguardia nazionale) condannati a cinque anni e mezzo (Di lunedì 6 luglio 2020) cinque anni e mezzo di carcere per l’aggressione al cronista dell’Espresso Federico Marconi e al fotografo Paolo Marchetti. È la condanna emessa dal tribunale di Roma per due esponenti di estrema destra: Vincenzo Nardulli, di Avanguardia nazionale, e Giuliano Castellino, leader Romano di Forza Nuova. I due sono accusati di lesioni e rapina aggravata e minacce. Il pm Eugenio Albamonte aveva chiesto condanne per 6 anni ciascuno. Al termine della lettura della sentenza Castellino ha urlato “siete una manica di buffoni“. I due reporter vennero aggrediti nel cimitero del Verano il 7 gennaio del 2019 in occasione di una manifestazione degli esponenti di estrema destra per i morti di Acca Larentia. L'articolo Giornalisti aggrediti a Roma, Castellino (Forza Nuova) e Nardulli (Avanguardia nazionale) condannati a cinque anni e mezzo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

