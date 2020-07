De Luca agli imprenditori: “Ricominciato il pollaio politico”. Stoccata sui bonus (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ ricominciato il pollaio politico”. Senza mezzi termini, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca parla al convengo Industria Felix a Napoli. “Abbiamo retto tre mesi durante la pandemia – dice rivolto agli imprenditori – poi è ricominciata in politica la balcanizzazione e il pollaio permanente, la mancanza di razionalità nell’azione pubblica”. Il presidente torna a richiamare quella logica più volte condannata nelle dirette Fb di questi mesi “del fare finta e del mezzo mezzo, del non decidere mai fino in fondo senz apoi una verifica dei risultati di quello che si propone”. Nulla è mutato dopo la pandemia “avrebbe dovuto spingerci a cambiare tutto, abbiamo avuto la sensazione di potere e dovere cambiare le gerarchie dei ... Leggi su anteprima24

Paura dissesto, De Magistris ai creditori del Comune: "In estate pagheremo tutti i debiti" Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris su Facebook: "Questa estate pagheremo tutti i creditori del Comune di ...

