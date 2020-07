Castellana Grotte: operazione antidroga, sei misure cautelari Due arresti in flagrante: sequestrati con stupefacenti, armi e munizioni anche 120mila euro (Di lunedì 6 luglio 2020) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Dalle prime ore dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Monopoli, coadiuvati dal Nucleo Cinofili e dallo Squadrone eliportato Cacciatori Puglia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal GIP di Bari – a carico di 6 persone, accusate di associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni, ricettazione e resistenza a p.u.. L’indagine, coordinata dalla Procura di Bari, ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, operante nel comune di Castellana Grotte. Durante le attività investigative, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza 2 soggetti, sequestrato armi, munizioni, ... Leggi su noinotizie

Castellana Grotte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Castellana Grotte