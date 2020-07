Seduzione fatale film Cielo – trama, cast, finale (Di domenica 5 luglio 2020) Cielo manda in onda questa sera il film dal titolo Seduzione fatale. Si tratta di una vicenda di genere thriller che indaga sui motivi reconditi di una improvvisa infedeltà alla vigilia delle nozze. La pellicola è datata 2016, è una produzione statunitense della durata di un’ora e 30 minuti. Seduzione fatale film – regia, protagonisti, dove è girato La regia è di Bram Coppens. Protagonisti sono Tara e Patrick interpretati rispettivamente dagli attori Jaimie Alexander e Wes Bentley. Ruolo importante ricopre anche il personaggio di Michael a cui dà il volto Cam Gigandet. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a New Orleans. La produzione è della Bullet Entertainment. Una curiosità: gli attori Wes Bentley ed Alexandra Breckenridge sono apparsi nella serie cult American Horror Story. In particolare ... Leggi su maridacaterini

