LIVE - Napoli-Roma 1-1 (54' Callejon, 60' Mkhitaryan): Gattuso si gioca la carta Lozano! (Di domenica 5 luglio 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE 77' - Qualche problemino fisico per Maksimovic dopo un colpo rimediato: nulla di grave per il serbo75' - Cambio per la Roma: esce Pellegrini, dentro Cristante74' - Veret ... Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : Io adoro il confronto, ma ieri a #Mondragone volavano pietre. Non saranno però 4 delinquenti dei centri sociali o… - worldnews911 : Napoli-Roma 1-1, il risultato in diretta LIVE. Gol di Callejon e Mkhitaryan - forzaroma : 78' - Pericolo Napoli: Mario Rui solo davanti a Pau Lopez tira, trovando però la risposta attenda dello spagnolo… - corgiallorosso : LIVE Napoli-Roma 1-1 (54' Callejon, 60' Mkhitaryan) 74' – Cristante al posto di Pellegrini - forzaroma : 74' - Recupera palla il Napoli con Mertens, fallo di Veretout e giallo per il francese #NapoliRoma 1-1 - LIVE #ASRoma #SerieA -