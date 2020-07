La prodezza di Insigne, il rientro di Zaniolo: il filo azzurro tra il Napoli e la Nazionale (Di lunedì 6 luglio 2020) Quante volte l’esecuzione di quel gesto tecnico è parsa esasperata. Quante volte ci si è lamentati della mancanza di un’alternativa quando Lorenzo Insigne si è trovato in controllo del pallone nei pressi del vertice dell’area di rigore. Quante volte è bastato questo aspetto del suo gioco per ridimensionare il valore di un calciatore che non dovrebbe essere così in discussione, almeno non in questo modo. Contro la Roma, invece, non è andata così. Perché quel tiro a giro, imparabile, si è infilato all’incrocio dei pali, con una traiettoria che riconcilia col senso estetico dello sport. Una prodezza che vale tre punti e il quinto posto, per il Napoli, che risolve nel modo più difficile una partita in cui ha legittimato il successo con gioco e occasioni. Una superiorità sui giallorossi ... Leggi su ilnapolista

TweetNotizie : INSIGNE, CAPOLAVORO DA 3 PUNTI ?? Una prodezza del capitano regala al Napoli la vittoria contro la Roma: i partenop… - alessio_morra : #NapoliRoma 2-1, segnano i due numeri 7: #Callejon con il baffetto e #Mkhitaryan e poi prodezza di #Insigne.… - Eurosport_IT : INSIGNE, CAPOLAVORO DA 3 PUNTI ?? Una prodezza del capitano regala al Napoli la vittoria contro la Roma: i partenop… -