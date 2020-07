Insigne fa il Del Piero, disegna una magia e il Napoli vince: per la Roma è crisi nera [FOTO] (Di domenica 5 luglio 2020) Insigne o Del Piero? Insigne, anche perché Del Piero non gioca più. Ma siamo sicuri di aver visto per un attimo Del Piero. “Lorenzo il Magnifico” è il mattatore del match tra Napoli e Roma: con una sua perla nel finale gli azzurri si aggiudicano il posticipo della 30ª giornata. Tiro a giro, di destro, al limite dell’area: parabola fantastica, che scavalca Pau Lopez e finisce all’incrocio. Un gol alla Del Piero, praticamente, ma Insigne ha detto di aver sempre studiato dalla bandiera della Juve questa traiettoria. La partita. A dispetto dello 0-0 all’intervallo, le occasioni non mancano. Il Napoli più volte sfiora il vantaggio, la Roma si chiude bene ma è anche fortunata. Finisce 0-0. Nella ripresa l’undici di Gattuso aumenta i già veloci giri del motore. E passa. Pallone messo in mezzo dalla ... Leggi su calcioweb.eu

