Formula 1 – Binotto: “Lavoriamo giorno e notte per portare nuovi aggiornamenti il prima possibile. Al 98% il GP del Mugello ci sarà” (Di domenica 5 luglio 2020) Mattia Binotto guarda con fiducia al futuro al termine del GP d’Austria, con Charles Leclerc che con il secondo posto conquistato, ha regalato il primo podio stagionale alla Ferrari: “Abbiamo detto che dovevamo giocare in difesa e dovevamo massimizzare ogni situazione – ha detto il Team Principal della Rossa a Sky Sport -. E’ stata sicuramente una bella sorpresa, è stata una grande gara di Charles, capace di effettuare sorpassi fantastici. Sono contento del 2° posto ma restano i problemi di prestazione, abbiamo molto da lavorare specie per la qualifica. Sappiamo che per domenica dobbiamo migliorare”. La domenica della Ferrari è stata sporcata dall’errore di Vettel, 10° al traguardo dopo essersi girato per evitare Sainz: “E’ stato un peccato, soprattutto per ... Leggi su giornal

