Anna Tatangelo racconta l’addio a Gigi D’Alessio: “Sempre prima gli altri” (Di domenica 5 luglio 2020) Anna Tatangelo, in occasione del lancio del suo nuovo brano “Mann’itt nun tiene a capa apposto” racconta per la prima volta l’addio a Gigi D’Alessio dalle pagine del Corriere della sera. “È stata dura, ma ci saremo sempre l’uno per l’altro. Ho l’età della consapevolezza. Ho avuto soddisfazioni e delusioni. Sono molto grata alla vita, e ora voglio godermela di più e sorridere di più. Per cercare di accontentare tutti, non c’era mai Anna. Sempre prima gli altri. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide”. racconta Anna sfoggiando un inedito look biondo. Ma Gigi D’Alessio, ancora una volta, sceglie la via del silenzio su ... Leggi su tvzap.kataweb

