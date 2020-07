Record presenze Buffon: storia del portiere che era centrocampista (Di sabato 4 luglio 2020) Oggi Gigi Buffon firmerà il Record di presenze in Serie A. Il portiere della Juve, a pochi giorni dal rinnovo del contratto, contro il Torino supererà Maldini. Il Torino nel destino e nella storia di Gigi Buffon. Torino è la città che lo ha visto grande protagonista negli ultimi 20 anni, da quando nel 2001 arrivò alla corte dell’allora tecnico Marcello Lippi. Contro il Torino, 4 anni fa, l’attuale numero 77 bianconero ha siglato il Record di imbattibilità in Serie A, interrotta poi solo da un rigore di Belotti. Oggi, sempre contro il Torino, l’ex numero uno della Nazionale apporrà il proprio nome sul primato fino a oggi appartenuto a Maldini: quello di presenze nel massimo campionato. E pensare che Buffon non doveva nemmeno fare il portiere… POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> F1, ... Leggi su bloglive

