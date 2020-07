MOVIOLA Sassuolo Lecce: l’episodio chiave del match (Di sabato 4 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Sassuolo Lecce L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Sassuolo e Lecce, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Massa. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CalcioNews24 : Fiorentina Sassuolo 1-3: cronaca e tabellino - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #SerieA, MOVIOLA LIVE: gol annullato al #Milan, rosso a D'Alessandro con il #Var. Rigore #Sassuolo, proteste #Fiorentina http… - cmdotcom : #SerieA, MOVIOLA LIVE: gol annullato al #Milan, rosso a D'Alessandro con il #Var. Rigore #Sassuolo, proteste… - sportli26181512 : Serie A, MOVIOLA LIVE: rigore per il Sassuolo, protesta la Fiorentina che ne chiede uno: Prosegue il programma del… - AlfonsoTax2 : Rubano dalla creazione del cielo e della terra, non basterebbero i server di Facebook per supportare tutti i filmat… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Sassuolo Sassuolo Lecce 0-0 LIVE: inizia la partita Calcio News 24 MOVIOLA Sassuolo Lecce: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Lecce, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

Sassuolo-Lecce: le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Sassuolo-Lecce è in programma alle ore 19.30 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport e in streaming sull’applicazione SkyGo. Pianetalecce.it vi offrirà una diretta del tabellino con aggio ...

L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Lecce, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Massa.Sassuolo-Lecce è in programma alle ore 19.30 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport e in streaming sull’applicazione SkyGo. Pianetalecce.it vi offrirà una diretta del tabellino con aggio ...