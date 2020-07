Il vescovo Bellandi a Buccino per la festa patronale, ma niente processione (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – La città di Buccino si tinge a festa per la giornata di domani, prima domenica di luglio, che vedrà la celebrazione religiosa della santa messa alle ore 12, alla presenza dell’arcivescovo Andre Bellandi, dei festeggiamenti in onore della santa patrona, la Madonna Immacolata Concezione. Festeggiamenti religiosi che si susseguono dal 1537 ma che quest’anno però, per via del covid19, si fermeranno parzialmente, vedendo la sola celebrazione eucaristica. Una festa religiosa e civile antica, tramandata da genitori a figli, fatta di canti di lode dei fedeli, lunghe processioni, fiaccolate e celebrazioni eucaristiche, che si protrae per ben 10 giorni l’anno e che vedono migliaia di fedeli raggiungere la terra volceiana da tutto il mondo. Celebrazione ufficializzata da Papa Leone XIII, dove fede e leggende a ... Leggi su anteprima24

Il vescovo della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno ordina tre nuovi sacerdoti. Monsignor Andrea Bellandi, in particolare, proprio stasera – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – farà prete un sace ...

Un arcivescovo sempre più al passo con i tempi. Andrea Bellandi, pastore della diocesi di Salerno, è anche lui – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – approdato sui social. Ha aperto un suo nuovo p ...

