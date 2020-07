De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? Ecco cosa sappiamo (Di sabato 4 luglio 2020) De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? Ecco cosa sappiamo Da ieri sera impazza il gossip sul presunto tradimento che vede coinvolti Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Ma cosa c’è di vero in questa storia? Stefano ha davvero tradito Belen con la Marcuzzi? E davvero Belen ha già trovato un altro uomo, un tale imprenditore napoletano? Facciamo insieme un resoconto di quanto accaduto. Sono ormai settimane che Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno intrapreso strade separate: la loro storia d’amore è ormai giunta al termine, anche se nessuno dei due ha mai dichiarato apertamente questa notizia, così come non è mai stata data una spiegazione ufficiale sul perché la loro storia sia naufragata. Ma ieri sera è esplosa la bomba: Dagospia ha infatti segnalato che la storia tra De Martino e Belen è ... Leggi su tpi

