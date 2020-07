Coronavirus, 11 milioni di casi nel mondo. Lagarde: «Il passaggio a nuovi modelli economici sarà dirompente». Remdesivir, arriva l’ok di Bruxelles (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNel mondo le persone contagiate dal Coronavirus hanno superato gli 11 milioni, secondo i dati della Johns Hopkins University. I morti sono oltre 524mila. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con più di 2,7 milioni contagi, segue il Brasile (1,5 milioni). Anche per numero di vittime Usa e Brasile sono i più colpiti con 129mila e 61mila morti, rispettivamente. Usa Chris Graythen/Getty Images/AFP Covid in USaNelle ultime 24 ore negli Stati Uniti più di 57mila persone sono risultate positive al Coronavirus, mai così tanti. È il terzo giorno consecutivo con più di 50mila contagi. I casi totali nel Paese sono 2,7 milioni, i morti 129mila. Preoccupazione per le celebrazioni dell’Independence Day. Trump sui contagi: «Ci sono molti casi perchè ... Leggi su open.online

