Bollette, maggior tutela: ecco cosa troveranno le famiglie nelle fatture di luce e gas a luglio (Di sabato 4 luglio 2020) Dai costi di approvvigionamento alla spesa per il trasporto e la gestione del contatore: come sono cambiati gli importi, voce per voce, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dall'Arera

L’ultimo aggiornamento, firmato dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente?(Arera), è arrivato puntuale qualche giorno fa: le bollette di luce e gas del terzo trimestre per le famiglie in maggi ...

La bolletta dell’energia ha un costo in più per l’estate

Il peggio non è ancora passato. La pandemia del coronavirus produce ancora i suoi effetti sul lato economico delle famiglie. La bolletta dell’energia ha un costo in più per l’estate per colpa dello sm ...

