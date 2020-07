Le pagelle del Crotone – Simy incontenibile, Gerbo uomo assist (Di venerdì 3 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCrotone – Scatto da serie A per il Crotone di Giovanni Stroppa che batte il Benevento e infligge a Inzaghi il secondo ko in campionato. Cordaz 6: Al netto di un’incertezza nel primo tempo in disimpegno non sfigura nelle uscite. Chiamato in causa raramente dagli attaccanti sanniti. Golemic 6,5: Attento nelle chiusure e ruvido negli interventi, non si smentisce. Marrone 6,5: Gestisce bene la linea difensiva e fa partire l’azione da dietro con frequenza (37’st Curado: s.v.) Cuomo 6,5: Mai in affanno, bene nelle chiusure e negli anticipi. Insigne non gli fa paura. Gerbo 7: Due assist per Simy che ringrazia e concretizza. Sulla sua corsia domina contro un Letizia sottotono. (35’st Mustacchio: s.v.) Zanellato 6: Ci prova in avvio dalla distanza, si comporta bene in fase difensiva ma poi sciupa clamorosamente a porta ... Leggi su anteprima24

Vivo_Azzurro : ???? #UnoStoricoEuropeo ?? #Italia ???? vs #Francia ???? Il racconto della gara dal #CorriereDelloSport - Stadio del 18… - Vivo_Azzurro : ???? #UnoStoricoEuropeo ?? #Italia ???? vs #Francia ???? Il racconto della gara da #LaGazzettaDelloSport del 18 giugno… - ilconteofficial : #TemptationIsland le pagelle del Conte, prima puntata: - TuttoPisa : Le pagelle del dopogara stilate dai giornalisti sono uno dei maggiori motivi di discussione e spunti di riflessione… - infoitsport : Pagelle Spal-Milan: i voti del primo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del Le pagelle del Cittadella - Paleari sfortunato. Luppi sterile TUTTO mercato WEB Le pagelle di Venezia-Empoli 0-2

A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle dell”incontro tra Venezia ed Empoli, terminato con il punteggio di 0-2. BRIGNOLI: 6.5 Non troppo impegnato, ma si fa sempre trovare pronto sia tr ...

Salernitana - Juve Stabia 2 a 1. Le pagelle della sfida

Provedel 6 : Mai chiamato in causa, la squadra di casa è poco pericolosa nel primo tempo. Alla prima occasione, come capita ultimamente, viene colpito. Vitiello 5.5 : Il goal della Salerntiana arriva ...

A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle dell”incontro tra Venezia ed Empoli, terminato con il punteggio di 0-2. BRIGNOLI: 6.5 Non troppo impegnato, ma si fa sempre trovare pronto sia tr ...Provedel 6 : Mai chiamato in causa, la squadra di casa è poco pericolosa nel primo tempo. Alla prima occasione, come capita ultimamente, viene colpito. Vitiello 5.5 : Il goal della Salerntiana arriva ...