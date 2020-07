Highlights e gol Cosenza-Ascoli 0-1: Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 3 luglio 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Cosenza-Ascoli, match della trentaduesima giornata di Serie B 2019/2020. Vittoria di misura per la formazione ospite che si impone grazie al sigillo al 62′ di Scamacca. L’Ascoli compie un balzo in classifica che lo porta a 36 punti, cinque in più del Cosenza. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Pirlo e #DeRossi in #Italia ???? vs #Francia ???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights di… - Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Chiellini e #Pellè in #Italia ???? ?? #Spagna???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights, l… - OfficialASRoma : Che gol ha segnato Edin? ?? Andiamoceli a rivedere negli highlights ?? - zazoomblog : Highlights e gol Venezia-Empoli 0-2 Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Venezia-Empoli #Serie - zazoomblog : Highlights e gol Salernitana-Juve Stabia 2-1: Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Salernitana-Juve #Stabia -