Perché potrebbe essere impossibile sviluppare un vaccino anti Covid-19 (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’università di Oxford ha dichiarato che il vaccino contro il Covid-19 sarà pronto a settembre. I ricercatori, confortati dai risultati convincenti ottenuti con gli animali, hanno iniziato pochi giorni fa la sperimentazione sugli esseri umani. Il New York Times ha scritto che lo scorso mese sei scimmie sono state sottoposte a vari test presso il Rocky Mountain Laboratory del National Institutes of Health, nel Montana. Ai ”macaco rhesus”, questo il nome della specie, è stato inoculato quello che potrebbe diventare l’antidoto del secolo. I soggetti sono successivamente stati esposti a ingenti quantità del nuovo coronavirus per capire l’efficacia del vaccino. Risultato: dopo più di 28 giorni tutti e sei sono rimasti sani. Vincent Munster, il ricercatore che ha condotto il test sugli animali, ha spiegato che i macachi ... Leggi su it.insideover Coronavirus - Giovanni Rezza spiega perché il virus potrebbe attenuarsi in estate

