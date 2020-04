Coronavirus, Ministro Spadafora: “Lavoriamo per riaprire le palestre a maggio. Lega e FIGC pensino a un piano B” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Stiamo lavorando al protocollo per le riaperture di palestre e centri sportivi. Io vorrei che a maggio potessero riaprire. Stiamo lavorando all’istituzione di un fondo per venire incontro a chi ha avuto danni economici dalla chiusura“: lo ha affermato il Ministro Vincenzo Spadafora a Omnibus, su La7. “Faccio un appello alla Lega e alla Figc: comincino a pensare a un piano B. Le soluzioni possono essere tante” “Entro questa settimana il comitato tecnico scientifico stabilirà se il protocollo per gli allenamenti è attuabile o meno. Per sapere se il campionato riprenderà il 15 giugno, bisogna aspettare. Ho letto che alcuni presidenti vogliono scrivere al premier Conte… Siamo nello stesso governo, scrivano a lui, a me, alla ministra De Micheli, decideremo tutti insieme“.L'articolo Coronavirus, Ministro Spadafora: ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Ministro Bonetti : “Assegno mensile per ogni figlio fino a fine anno”

Coronavirus - Fitch taglia il rating dell’Italia a BBB- con outlook stabile. Il ministro Gualtieri : “I fondamentali dell’Italia sono solidi”

Coronavirus e "Fase 2" : il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ospite stasera a Fuori dal Coro (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Stiamo lavorando al protocollo per le riaperture die centri sportivi. Io vorrei che apotessero. Stiamo lavorando all’istituzione di un fondo per venire incontro a chi ha avuto danni economici dalla chiusura“: lo ha affermato ilVincenzoa Omnibus, su La7. “Faccio un appello allae alla Figc: comincino a pensare a un piano B. Le soluzioni possono essere tante” “Entro questa settimana il comitato tecnico scientifico stabilirà se il protocollo per gli allenamenti è attuabile o meno. Per sapere se il campionato riprenderà il 15 giugno, bisogna aspettare. Ho letto che alcuni presidenti vogliono scrivere al premier Conte… Siamo nello stesso governo, scrivano a lui, a me, alla ministra De Micheli, decideremo tutti insieme“.L'articolo: ...

FerzanOzpetek : In Israele il rabbino dice che il coronavirus è una punizione per i gay, ma è il ministro conservatore a essere pos… - RaiSport : ???? Édouard #Philippe: 'Lo sport professionistico in #Francia non può riprendere' Il primo ministro francese categor… - TgLa7 : La gran lite sul #Mes: duro botta e risposta tra il leghista #Borghi e il ministro #Gualtieri #coronavirus - CamarriMarco : RT @GnocchiGene: “ I Giochi Olimpici di Tokyo potrebbero non svolgersi nemmeno nel 2021” ha detto il ministro dello Sport giapponese Spadaf… - BombeDiVlad : #Coronavirus – Ministro dello Sport Spadafora: “Il sentiero è sempre più stretto, la maggioranza potrebbe votare pe… -