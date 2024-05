Stormy Daniels conferma - ' feci sesso con Trump'

(Di martedì 7 maggio 2024) La pornostarhato in aula che fececon Donaldin una camera d'albergo dopo la cena. "Mi tolsi i vestiti e le scarpe. Mi tolsi il reggiseno. Eravamo nella posizione del missionario", ha raccontato, aggiungendo di essersene poi andata "il piu' velocemente possibile". "Ho detto a pochissime persone che avevamo effettivamente fattoperché mi vergognavo di non averlo fermato", ha proseguito, precisando checomunque non espresse preoccupazioni per Melania ne' le chiese di tenere la cosa riservata.

